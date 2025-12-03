

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و گشت مشترک با ماموران اداره منابع طبیعی، ۸ کارگاه دپوی چوب در شهرستان‌های ساری و نکا مورد بازدید قرار گرفت.



سرهنگ سامع خورشاد افزود: ماموران پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از محل‌های دپوی چوب آلات جنگلی، میزان ۹ تن چوب قاچاق را کشف کردند.





او ادامه داد: در اجرای این طرح ۲ خودروی نیسان حامل چوب قاچاق و ۴ خودروی سواری شوتی توقیف و ۹ متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و چوب‌های مکشوفه به اداره منابع طبیعی تحویل داده شدند.





سرهنگ خورشاد گفت: قاچاقچیان چوب شبانه نسبت به قطع درختان جنگلی اقدام و پس از انتقال و دپو آن، چوب آلات را در ساعت‌های مختلف به باغ‌های اطراف و کارگاه‌هایی که از قبل در نظر گرفته شده بود منتقل و نسبت به قاچاق آن به استان‌های همجوار اقدام می‌کردند.