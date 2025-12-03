مدیرکل سیاست گذاری، برنامه ریزی و پایش وزارت صمت دراصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مدیرکل سیاست گذاری، برنامه ریزی و پایش وزارت صمت در حاشیه نشست هماهنگی صنایع معدنی و توسعه معادن کشور در مدیران کل صمت استان‌ها در خصوص اقدام صورت گرفته برای اجزای ماده چهاردهم و اختصاص ۱۵ درصد از درآمد حقوق دولتی معادن به استان ها، گفت: وزارت صمت فرایند محاسبه، وصول و واریز را انجام داده و بیش از ۹۰ درصد این حقوق به حساب خزانه واریز شده است.

علیرضا گرشاسبی

وی با بیان این که سال گذشته فقط حدود ۳ درصد این حقوق به استان‌ها اختصاص یافت، تاکید کرد: حقوق دولتی از معادن در استان و همان مناطق که اکتشاف معدن صورت می‌گیرد هزینه شود، اما وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه متولی تخصیص این مبلغ لست.

مدیرکل سیاست گذاری، برنامه ریزی و پایش وزارت صمت همچنین به موضوع آلودگی هوا و ضرورت تامین گاز صنایع آلاینده اشاره کرد و افزود: براساس دستور رئیس جمهور وزارت نیرو موظف شده گاز صنایع را تامین کند تا به سمت استفاده از سوخت جایگزین نروند.

مدیرکل سیاست گذاری، برنامه ریزی و پایش وزارت صمت تاکید کرد: صنایع هیچ تمایل و علاقه‌ای برای استفاده از سوخت جایگزین از جمله مازوت ندارند و لازم است گاز صنایع در این وضعیت تامین شود تا وضعیت آلودگی تشدید نشود.

گرشاسبی اضافه کرد: ما متوجه ناترازی‌ها در بخش انرژی هستیم، اما مقرر شده حوزه صنعت و تولید از اعمال محدودیت خارج شوند.

این نشست با هدف ایجاد هماهنگی، رفع موانع و سیاست گذاری برگزار شد.