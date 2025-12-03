پخش زنده
رضایت و مشارکت بالا مردم در انتخابات در اولویت دست اندرکاران ستاد انتخابات استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛استاندار اصفهان در نشست مشترک استاندار با فرمانداران با محوریت برگزاری انتخابات گفت: فرمانداران در این نشست دغدغه و مشکلات شهرستانها در بخشهای مختلف را مطرح کردند.
مهدی جمالی نژاد تاکید کرد: تلاش میشود مشکلاتی که در داخل استان قابل حل است به سرانجام رسانده شود و دیگر موارد در بُعد ملی پیگیری شود.
وی برگزاری با شکوه انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را در سال آینده از جمله اولویتها دانست و گفت: رضایت و مشارکت بالا مردم در انتخابات در اولویت است.
استاندار اصفهان افزود: درصدد ایجاد زیرساختهای لازم برای فراهم کردن فضای شاداب انتخاباتی در استان هستیم چرا که مشارکت بالا در پیشرفت شهرها و روستاها نقش ویژه دارد.
جمالی نژاد با بیان این که شوراها و شهرداریها در رضایت مندی مردم بسیار تاثیرگذار هستند، تصریح کرد: مدیریت و حاکمیت محلی برای ما بسیار اهمیت دارد و تلاش میکنیم تمامی سلیقهها و تفکرات در انتخابات پای کار باشند و پررنگ حاضر شوند.