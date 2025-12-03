پخش زنده
پیکر پاک یک شهید گمنامِ تازه تفحصشده با حضور گسترده مردم شهیدپرور شهرستان ممسنی تشییع و در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر این شهید والامقام که در عملیات تفحص از مناطق عملیاتی جنوب کشور به تازگی کشف شده است، پس از اقامه نماز و ادای احترام، در یادمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی به خاک سپرده شد.
در این مراسم، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس با اشاره به جایگاه والای شهیدان گفت: انتقال پیکر مطهر شهید گمنام به مراکز علمی، تجدید عهدی میان نسل جوان و ارزشهای دفاع مقدس است.
سردار سعید کوشکی ادامه داد: حضور این شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی، چراغ هدایت و الگویی از ایثار برای جوانان خواهد بود.
او اضافه کرد: تدفین شهید گمنام در محیط دانشگاه نقش مهمی در تقویت فرهنگ مقاومت، معنویت و هویت ملی در میان دانشجویان خواهد داشت و دانشگاه آزاد ممسنی را به پایگاهی فرهنگی با محوریت ترویج ارزشهای دفاع مقدس تبدیل میکند.