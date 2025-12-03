به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر این شهید والامقام که در عملیات تفحص از مناطق عملیاتی جنوب کشور به تازگی کشف شده است، پس از اقامه نماز و ادای احترام، در یادمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی به خاک سپرده شد.

در این مراسم، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس با اشاره به جایگاه والای شهیدان گفت: انتقال پیکر مطهر شهید گمنام به مراکز علمی، تجدید عهدی میان نسل جوان و ارزش‌های دفاع مقدس است.