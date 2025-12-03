رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت تاکید کرد و گفت: این کنگره به صورت ویژه به چالش‌های زیست محیطی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،علیرضا خسروپناه بیان کرد: پس از برگزاری نخستین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت در دزفول و کسب اعتماد وزارت بهداشت با توجه به دستاوردها، این شهرستان با صدور مجوز معاون تحقیقات وزارت بهداشت، میزبان کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت شد.

وی با بیان اینکه این کنگره برای نخستین بار در حوزه تغییر اقلیم و سلامت کشور برگزار می‌شود، افزود: تاکنون اندیشمندانی از ۱۵ کشور دنیا برای حضور در این کنگره اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: یکی از دغدغه‌های حوزه سلامت، تغییرات اقلیمی حاکم در دنیا است که در خوزستان و منطقه ما نیز آسیب‌هایی به محیط زیست، سلامت، روابط اجتماعی و امنیتی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه عوارض تغییر اقلیم بر روابط اجتماعی و حوزه‌های مختلف فرهنگی بر کسی پوشیده نیست، ادامه داد: تغییرات اقلیمی باعث شده با وجود اینکه در آذرماه به سر می‌بریم بارندگی قابل توجهی نداشته باشیم؛ این موضوع منجر به تعطیلی‌ها در شهر‌های مختلف شده است.

خسروپناه اظهارکرد: طبق تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت، زیاد شدن مدت و شدت گرما در مناطق منجر به افزایش جرائم می‌شود.

تغییرات اقلیم از عوامل شیوع پشه آئدس است

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول یکی از عوامل شیوع پشه آئدس در بندرعباس را تغییرات اقلیمی عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ ماموریت تغییر اقلیم را به دزفول واگذار کرد و پژوهشی که در این خصوص انجام می‌شود به عنوان سیاستگذاری به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متناظر محول می‌شود.

وی برگزاری نخستین کنگره تغییر اقلیم در سال ۱۴۰۲ را یادآور شد و افزود: برگزاری این کنگره، نتایج خوبی داشت که توسط دانشگاه علوم پزشکی جمع بندی و به هیات دولت و وزارت بهداشت ابلاغ شد.

خسروپناه بیان کرد: به واسطه این تحقیقات، مجوز دومین کنگره و نخستین کنگره بین المللی از وزارت به دانشگاه علوم پزشکی دزفول صادر و اقدامات به صورت مسنجم‌تر پیگیری شد که دستاوردی مهم و حیاتی برای شهر دزفول است.

وی با بیان اینکه مقالات بیش از ۲۰۰ محقق از ایران و سایر کشور‌های دنیا در نخستین کنگره به دبیرخانه ارسال شد، افزود: محققانی از کویت، اردن، پاکستان، هند، امارات، کانادا و چین برای شرکت در کنگره پیش رو به صورت مجازی و حضوری اعلام آمادگی کرده‌اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: امید است بتوانیم حداکثر بهره برداری را از ابعاد مختلف کنگره داشته باشیم.

وی افزود: فراخوان ارایه مقالات نیز در سایت فعال شده و متقاضیان می‌توانند آثار خود در حوزه تغییر اقلیم و سلامت به ویژه ریزگردها، آسیب‌های اجتماعی و روانی را تا پایان دی ماه به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

خسروپناه اظهار امیدواری کرد مقالاتی که در این کنگره ارایه می‌شود بتوانند راهبردی و راهگشای مشکلات این حوزه باشند.

این کنگره بین المللی قرار است هشتم تا دهم بهمن ماه امسال به میزبانی شهرستان دزفول برگزار شود.