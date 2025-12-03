به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ایرج عبدالله‌پور افزود: اجرای طرح «شهید رجایی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های ملی مناسب‌سازی، نقش مهمی در پایش مستمر وضعیت فضاهای اداری داشته و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تمامی ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس شاخص‌های استاندارد و قابل سنجش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: اکنون همه ساختمان‌های اداری مرکز استان، شامل ادارات دولتی و نهادهای خدمات‌رسان، به رمپ، مسیرهای دسترس‌پذیر، سرویس‌های ویژه و دیگر الزامات مورد نیاز افراد دارای معلولیت مجهز شده‌اند و تلاش بهزیستی بر این است که این الگو به‌طور کامل در دیگر شهرستان‌ها نیز اجرا شود.

معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه برخی ادارات قدیمی برای مناسب‌سازی نیازمند اعتبارات قابل توجه هستند، ادامه داد: به دلیل قدمت و ساختار فنی، اجرای سریع مناسب‌سازی در بخشی از این ساختمان‌ها امکان‌پذیر نیست و تکمیل فرآیند به تأمین منابع مالی ویژه و همکاری مستمر دستگاه‌ها وابسته است.

عبدالله‌پور همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در فضاهای شهری گفت: با همکاری شهرداری، اصلاحاتی در مسیرهای عمومی، پیاده‌روها، ورودی ساختمان‌ها و پارکینگ‌ها صورت گرفته است، اما همچنان نیاز به فرهنگ‌سازی در حوزه رعایت حقوق افراد دارای معلولیت شامل سد معبر، پارک غیرمجاز در مسیرهای ویژه و رعایت حریم تردد این گروه را محسوس است.

وی تأکید کرد: مناسب‌سازی تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه رویکردی اجتماعی و حقوقی است که اجرای کامل آن می‌تواند کیفیت زندگی و میزان مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت را به شکل چشمگیری افزایش دهد.