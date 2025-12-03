قائممقام صداوسیمای استان بوشهر:
جشنواره «فناوری هستهای و زندگی» در حال دریافت آثار
هادی جمهیری گفت: از ۱۹ آبان کار دریافت آثار جشنواره «فناوری هستهای و زندگی» آغاز شده و تولیدکنندگان و مردم میتوانند آثار خود را تا ۱۰ دی در پایگاه این جشنواره بارگذاری کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ قائممقام ادارهکل صداوسیمای استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: آگاهی بخشی، اطلاعرسانی و تبیین دستاردهای هر کشور از وظایف مهم رسانه است و رسانه ملی و صداوسیمای استان بوشهر با ایدهپردازی در بخش صنعت و فناوری هستهای جشنوارهای را با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران با هدف مشارکت همه مردم و رسانهها راهاندازی کرد.
هادی جمهیری افزود: جشنواره فناوری هستهای و زندگی در ۸ بخش «تلویزیون»، «رادیو»، «خبر»، «فضای مجازی»، «موسیقی»، «پژوهش»، «تولیدات مردمی» و «خبرگزاریها و رسانههای ملی و محلی استان» برگزار خواهد شد.
او اضافه کرد: روز ۱۸ آبان از پوستر این جشنواره رونمایی شد و کار اجرایی و عملیاتی آن آغاز شد و از ۱۹ آبان در پایگاه برخط ntlf.iriborg.ir دریافت آثار را داشتیم.
جمهیری بیان کرد: مهلت دریافت آثار از ۱۹ آبان تا ۱۰ دی خواهد بود و از همه کسانی که با موضوع هستهای کاری تولید کردهاند بهویژه مردم، دعوت میکنیم که کارهای خود را در جشنواره شرکت دهند.
قائممقام اداره کل صداوسیمای استان بوشهر با بیان اینکه انرژی هستهای در بخشهای پزشکی، کشاورزی و انرژی دستاوردهای ارزشمند و نوینی برای کشور ایران داشته و این جشنواره توانمندی بسیار خوبی برای شناسایی آن به آحاد جامعه فراهم کرده است.
رئیس نیروگاه هستهای بوشهر هم دراینباره به خبرنگار صداوسیما گفت: جشنواره فناوری هستهای و زندگی با همکاری صداوسیما و سازمان انرژی اتمی برای آشنایی بیشتر مردم درباره صنعت هستهای و کاربردهای آن برگزار میشود.
رضا بنازاده افزود: از همه مردم، دانشآموزان و دانشجویان میخواهیم که در این جشنواره شرکت کنند و آثار خود در بخشهای صدا، شعر، فیلم، موسیقی و دلنوشته و بیان احساس خود درباره انرژی هستهای را بفرستند و در این جشنواره شرکت کنند.
پس از داوری، آیین پایانی این جشنواره در بهمن در استان بوشهر برگزار میشود.