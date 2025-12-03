قائم‌مقام صداوسیمای استان بوشهر:

جشنواره «فناوری هسته‌ای و زندگی» در حال دریافت آثار

هادی جمهیری گفت: از ۱۹ آبان کار دریافت آثار جشنواره «فناوری هسته‌ای و زندگی» آغاز شده و تولیدکنندگان و مردم می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ دی در پایگاه این جشنواره بارگذاری کنند.