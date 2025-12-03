پخش زنده
آسیبهای ناشی از آلودگی هوا با تغذیه سالم مانند مصرف وعده صبحانه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دبیر اجرایی بیستویکمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان با بیان این که تغذیه سالم میتواند بخش مهمی از آسیبهای ناشی از آلودگی را کاهش دهد، گفت: مصرف آنتیاکسیدانها، دریافت امگا ۳، پیشگیری از کمبود ویتامین D و نوشیدن مایعات کافی، راهکارهای مؤثری برای کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی کودکان هستند.
فوق تخصص گوارش کودکان و دبیر اجرایی بیستویکمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، با اعلام برگزاری این رویداد در روزهای ۲۴ تا ۲۶ دی، افزود: این کنگره با رویکردی نوین و علمی، بر ارتقای سلامت تغذیهای نسل آینده تمرکز دارد و تلاش میکند با ارائه راهکارهای عملی، بحرانهای تغذیهای کودکان کشور را مهار کند.
دکتر امیرحسین حسینی با اشاره به محورهای علمی این کنگره ابراز داشت: پیشگیری از چاقی، توجه به تغذیه در سالهای حیاتی رشد، بررسی نقش تغذیه در بیماریهای نوپدید و همچنین برنامهریزی غذایی در شرایط محیطی از مهمترین اولویتهای این رویداد است. همچنین، محورهای تازهای مانند نقش تغذیه بر سیستم ایمنی، سلامت مغز و میکروبیوم، که رویکرد پیشرفتهتری را در حوزه سلامت کودکان رقم میزند.
او با اشاره به افزایش نگرانیها درباره اثرات آلودگی هوا بر سلامت کودکان افزود: امروزه تغذیه سالم میتواند بخش مهمی از آسیبهای ناشی از آلودگی را کاهش دهد. مصرف آنتیاکسیدانها، دریافت امگا ۳، پیشگیری از کمبود ویتامین D و نوشیدن مایعات کافی، راهکارهای مؤثری برای کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی کودکان هستند.
حسینی با ابراز نگرانی از روند رو به رشد مصرف فستفود و نوشیدنیهای شیرین در میان کودکان گفت: افزایش مصرف غذاهای پرچرب، نوشابهها و خوراکیهای فرافرآوریشده، منجر به چاقی، بلوغ زودرس، مشکلات رفتاری و بیماریهایی مانند کبد چرب در سنین پایین شده است، خانوادهها میبایست به این آگاهی برسند که الگوی غذایی آنها مستقیماً رفتار غذایی کودک را شکل میدهد.
دبیر اجرایی بیستویکمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان افزود: سلامت تغذیهای کودکان باید از دوران بارداری و شیرخوارگی پیگیری شود. والدین باید به وعده صبحانه، کنترل رشد کودک و فراهمکردن تنقلات سالم توجه کنند و غذا را به ابزار تنبیه یا تشویق تبدیل نکنند.
او گفت: جامعه پزشکی نیز باید نقش فعالتری در آموزش تغذیه ایفا کند و مشکلاتی نظیر مقاومت به انسولین و کبد چرب را در سنین پایینتر رصد کند.
حسینی با اشاره به مسئولیت نهادهای تصمیمگیر بیان داشت: کاهش تبلیغات خوراکیهای ناسالم، تقویت برنامههای تغذیه سالم در مدارس و محدودسازی افزودنیها در صنایع غذایی از سیاستهای ضروری برای حمایت از سلامت نسل آینده است.
حسینی این را هم گفت که این کنگره تلاش میکند با همافزایی میان خانوادهها، پزشکان و سیاستگذاران، مسیر تازهای برای ارتقای سلامت کودکان ایران ترسیم کند؛ مسیری که بر پیشگیری، آموزش و سبک زندگی سالم استوار است.