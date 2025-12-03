پخش زنده
امروز: -
مراسم تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان همدان با حضور جمعی از مسئولان، پژوهشگران و نخبگان علمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، استاندار همدان با تأکید بر اهمیت پژوهش در توسعه کشور، گفت: امروز که علم و تکنولوژی با سرعت در دنیا پیش میروند، هیچ راهی جز حرکت همگام با پژوهش وجود ندارد. اگر این ارتباط برقرار نشود، دچار عقبماندگی میشویم.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به ضعف ارتباط میان مدیریت اجرایی و بخش پژوهش افزود: علیرغم حجم عظیم پایاننامهها، رسالهها و مقالات، هنوز بهرهبرداری از پژوهشها در تصمیمگیریها بسیار کم است، ما باید بین کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات و بخشهای مدیریتی با جامعه علمی ارتباط معنادار برقرار کنیم.
او با بیان نمونههایی از ناترازی مصرف و تولید در حوزههای انرژی، آب و گاز گفت: وقتی کشوری که ۶ تا ۸ میلیارد دلار بنزین صادر میکرد امروز همین میزان وارد میکند، یعنی مدیریت بدون تکیه بر دانش و پژوهش پیش نرفته است.
استاندار همدان بر لزوم استفاده از نتایج پژوهشهای سالهای گذشته و کاربردیشدن آنها تأکید کرد و افزود: واحدهای تولیدی باید خود را با پژوهش و دانشگاهها پیوند بدهند؛ بیتوجهی به این موضوع جای تأسف دارد.
ملانوری همچنین خواستار توجه به پژوهش در همه سطوح، از اساتید دانشگاه تا دانشآموزان شد و گفت: استعدادها در هر سن و مقطع باید دیده شوند.
استاندار در ادامه نسبت به مسائل مطرحشده از جمله موضوع بیمه، برق و تسهیلات بانکی دستور پیگیری صادر کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، گزارشی از عملکرد پژوهشی دانشگاه ارائه کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰۰۶ مقاله منتشر شده که ۱۳۱ مقاله مربوط به دانشگاه علوم پزشکی همدان است، تعداد استنادات از ۲۵۰ هزار مورد عبور کرده و ۲۴۳ همکاری بینالمللی ثبت شده است.
بهروز کارخانهای افزود: طرحهای تحقیقاتی و فعالیتهای پارک علم و فناوری نیز درآمدهای قابل توجهی برای دانشگاه ایجاد کردهاند.
او تأکید کرد: با تمام هزینههایی که در دانشگاهها صرف پژوهش میشود، باید تحقیقات ما در نهایت درد انسان و رنج جامعه را کم کند و موجب بهبود کیفیت زندگی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره هدف نهایی پژوهش گفت: پژوهش ابزار رسیدن انسان به سعادت، معنا و کمال است و محققان با کشفیات خود جهان را دگرگون میکنند.
در پایان مراسم، از ۳۰ پژوهشگر برتر استان همدان در حوزههای دانشگاهی، فناورانه، دانشجویی و میانرشتهای تجلیل شد و مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان به پایان رسید.