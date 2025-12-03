عملیات اجرایی مرحله نخست طرح زیرسازی و ترمیم جاده دسترسی ایزدخواست به حنا آغاز شد.

آغاز عملیات زیرسازی و ترمیم جاده ایزدخواست به حنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این طرح به طول ۲۰ کیلومتر با اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد ریال و با مشارکت خیرین، اداره راهداری و شهرداری ایزدخواست در حال اجرا است.

جاده ایزدخواست به حنا از غرب ایزدخواست، شهرستان آباده را به شهرستان سمیرم در استان اصفهان متصل می‌کند.

اجرای این طرح از مطالبات دیرینه عشایر منطقه بوده و تحقق آن نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه دارد.

مسئولان محلی با تأکید بر اهمیت این محور ارتباطی، ابراز امیدواری کردند که با تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت، شرایط تردد ایمن‌تری برای اهالی و عشایر فراهم و زمینه رونق بیشتر فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و گردشگری در منطقه ایجاد شود.