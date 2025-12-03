دبیر اجرایی کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی از ارسال ۷۱۴ اثر به دبیرخانه این کنگره و پایان مرحله داوری آثار خبر داد.

۷۱۴ اثر به کنگره شعر دفاع مقدس آذربایجان غربی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛زهرا کریم زادگان با بیان اینکه فرایند داوری آثار رسیده به دبیرخانه این کنگره به اتمام رسیده، اظهار کرد: داوری‌ها در سه مرحله و با حضور داوران «واحدی»، «طلعت»، «صافی» انجام شد.

وی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای ادبی تقویت و ترغیب نویسندگان و شاعران و خلاقیت‌های هنری هرساله برگزار می‌شود.

کریم زادگان افزود: در بخش استانی بیست و هفتمین کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت ۷۱۴ اثر از ۴۲۰ شاعر به دبیرخانه استانی این جشنواره ارسال شد.

دبیر اجرایی کنگره شعر دفاع مقدس و مقاومت در آذربایجان غربی تصریح کرد: در نهایت تعداد ۶ اثر در دو بخش میراث‌های ماندگار و بخش ویژه (جنگ دوازده روزه) به جشنواره کشوری این جشنواره راه یافت.

وی اظهار کرد: مراسم اختتامیه بخش استانی بیست و هفتمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت دهه سوم آذرماه در استان آذربایجان غربی برگزار و از برگزیدگان و داوران این جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد.