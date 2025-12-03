عبدالعلی زاده:
برنامه ۵ ساله توسعه اقتصاد دریا محور به زودی آماده میشود
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: برنامه جامع اجرایی سیاستهای کلی توسعه دریا محور تدوین شده و به زودی بعد از تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.
آقای علی عبدالعلی زاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
با بیان اینکه از زمان صدور پیام رهبری در خصوص توسعه دریا محور دو سال گذشته است و در این مدت دوبار برای این سیاستها برنامه جامع نوشته شده است؛ گفت: برنامه جامع اول در زمان دولت شهید رئیسی نوشته شد و هم اکنون بعد از بازنویسی مفصلی که روی این برنامه انجام داده ایم، آماده شده و به زودی در شورای توسعه دریا محور مطرح خواهد شد.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور ادامه داد: پس از طرح در شورا، این برنامه در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید و بر مبنای آن نخستین برنامه ۵ ساله توسعه دریا محور را تنظیم خواهیم کرد.
وی با اشاره به آماده سازی آئین نامه اسکرپ کشتیها (جداسازی قطعات کشتیهای فرسوده) گفت: این آئین نامه در شورای عالی صنایع دریایی به تصویب خواهد رسید و برای نخستین بار صنعت جداسازی و بازیافت کشتیهای فرسوده در ایران فعال خواهد شد که کار بسیار ارزشمندی است و اشتغال وسیعی را ایجاد خواهد کرد.
عبدالعلی زاده با بیان اینکه در مکران، شهرک پتروشیمی با تمام نیازهای زیرساختی آماده پذیرش سرمایهگذاران است؛ افزود: از ۱۸ قطعه زمین در نظر گرفته شده، ۶ قطعه زمین برای ساخت واحدهای پتروشیمی آماده شده است و برای بقیه قطعات سرمایهگذاران میتوانند مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: در جاسک هم ساخت ۲ واحد پتروشیمی و پالایشگاهی آغاز شده است و متقاضیان میتوانند برای سرمایهگذاری در آنجا هم اقدام کنند.
عبدالعلی زاده با اشاره به سرمایهگذاریهای خوبی که در بخش کشاورزی انجام شده است، گفت: برای ایجاد نخلستان مدرن و باغهای وسیع موز اقدام شده است که این اقدام به زودی کشور را از واردات موز بینیاز میکند.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور اضافه کرد: کشت و صنعت مکران هم که یک مجموعه بزرگ شیلاتی و کشاورزی با استخرهای میگو و ماهی است به اتمام رسیده و در حال حاضر از آن بهرهبرداری میشود و از ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی هم ۷۰۰ هکتار در حال بهرهبرداری هست و بقیه آن از پیشروی خوبی برخوردار است.