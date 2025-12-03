به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان، صبح امروز در اختتامیه المپیاد ورزشی دانشجویان که در سالن اجتماعات دانشگاه بروجرد برگزار شد، با بیان اینکه دانشجویان صاحب رفاه کارت می‌شوند، گفت: وزارت علوم اقدامات خوبی برای رفاه حال دانشجویان در دست اقدام دارد.



سعید حبیبا در خصوص رفاه کارت افزود: در این راستا با یک شرکت خصوصی و ۲ بانک قرارداد منعقد شده، این کارت ۶ میلیون تومان اعتبار دارد و دانشجویان از طریق سامانه می‌توانند خرید خود را انجام دهند.



وی با اشاره به اینکه دانشجویان با رفاه کارت در هر خرید تخفیف ویژه دریافت می‌کنند، گفت: همچنین دانشجویان می‌توانند وام‌هایی از طریق کارت رفاه خود دریافت کنند.



به گفته معاون وزیر علوم، رفاه کارت فعلاً به‌صورت آزمایشی در حال تست است و به‌زودی از آن رونمایی خواهد شد.



معاون وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان با اشاره به ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: در سال ۱۳۳۲ دانشجویان در مقابل هیئت آمریکایی دست به اعتراض زدند و تعدادی از دانشجویان به شهادت رسیدند.



حبیبا افزود: آنان جان خود را فدای ایران کردند، یاد و خاطره شهدای بزرگ انقلاب و شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: ایران در جنگ ۱۲ روزه نقاط ضعف و قوت را در فنّاوری شناخت و مشخص شد، اینکه سرمایه‌گذاری ایران در عرصه فناوری‌های نظامی مؤثر و مهم بوده است.



حبیبا با بیان اینکه جنبش دانشجویی در ایران قدمتی کهن دارد، گفت: امروزه با شکل‌گیری نسل زد و آلفا جنبش دانشجویی تغییر کرده ولی عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی همواره وجود داشته است.



معاون وزیر علوم گفت: دانشجویان با ایجاد گفت‌و‌گو و نقد منصفانه به‌عنوان یک بازوی فکری مسئولان دانشگاه و کشور را حمایت کنند تا ایرانی آزاد و آباد را داشته باشیم.



حبیبا افزود: تلاش می‌کنیم برای دانشجویان شرایطی خوبی ایجاد کنیم، توسعه ورزش و برگزاری المپیاد‌های دانشجویی در سطح دانشگاه، استان، منطقه و کشوری از جمله این اقدامات است.



معاون وزیر علوم با تأکید بر اینکه ورزش هویت‌ساز است، افزود: اهتزاز پرچم ایران اسلامی در کشور‌های جهانی یک غرور ملی برای ملت ایران است.



حبیبا افزود: دانشجویان از فرصت درس و تحصیل استفاده کنند، چرا که ایران و جهان به دانشجویان نخبه ایرانی نیاز دارد.

گفتنی است در ادامه جوایز تیم‌های مسابقات ورزشی المپیاد ورزشی دانشگاه با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان اهدا شد.