تولید انبوه خودروهای هیبریدی ایرانخودرو تا تابستان ۱۴۰۵
عضو هیئت مدیره شرکت «ایپکو» در همایشی در دانشگاه بابل اعلام کرد: خودروهای هیبریدی این گروه صنعتی طبق برنامهریزیها تا اوایل تابستان سال آینده به بازار خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ عضو هیئت مدیره شرکت «ایپکو» (توسعه قوه محرکه ایرانخودرو) از برنامهریزی برای تولید انبوه خودروهای هیبریدی این گروه صنعتی تا اوایل تابستان سال آینده (۱۴۰۵) خبر داد.
تجلیبخش در همایشی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: این پروژه که مطالعه آن از چند سال قبل آغاز شده و از سال گذشته به طور رسمی در دست اجراست، طبق برنامه پیش میرود و پایلوت اصلی آن در گروه ایرانخودرو بر عهده شرکت ایپکو است.
وی با اشاره به ترند جهانی حرکت به سمت برقیسازی، بهترین راهکار برای ایران را با توجه به زیرساختهای موجود، توسعه خودروهای هیبریدی (ترکیب موتور الکتریکی و موتور احتراق داخلی) دانست.
عضو هیئت مدیره ایپکو هدف از این سلسله همایشهای دانشگاهی را آشنایی بیشتر صنعت و دانشگاه، شناسایی دانشجویان مستعد و تعریف پروژههای مشترک عنوان کرد و از ادامه همکاری با دانشگاه بابل در دو محور بهبود موتورهای احتراق داخلی و الکتریکیسازی و هیبرید کردن خودروها خبر داد.