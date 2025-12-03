پخش زنده
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری از توافق اولیه برای واگذاری زمین ۱۶ هکتاری و ساختمان بلااستفاده دانشگاه ملی مهارت به دانشگاه فرهنگیان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، یحیی رمضانی گفت: در صورت نهایی شدن توافق، زمین و ساختمان دانشگاه ملی مهارت در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار خواهد گرفت تا عملیات ساختوساز و توسعه این دانشگاه آغاز شود.
وی افزود: ظرفیتهای موجود در جهت توسعه آموزش عالی و تربیت معلم در استان به بهترین شکل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.