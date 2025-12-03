معاون میراث فرهنگی کشور گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو» می‌توانند طی ۲ روز به‌صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بازدید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: به مناسبت ۱۶ آذر «روز دانشجو» و به درخواست معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازدید از موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و اماکن فرهنگی‌تاریخی برای دانشجویان و اساتید دانشگاه رایگان است.

او افزود: دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط می‌توانند روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی، ۱۶ و ۱۷ آذرماه به صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سراسر کشور دیدن کنند.

بدیهی است موزه‌ها و امکان فرهنگی‌تاریخی از دستورالعمل‌های استانی در خصوص آلودگی هوا و ... پیروی خواهند کرد.