۹ کیلومتر از مادیهای ناژوان مرمت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ناژوان گفت: با مرمت ۹ کیلومتر از مادیها و اجرای ۱۴ کیلومتر کلکتور، حیات آبی محلهها دوباره برقرار شد.
مهدی قائلی با اشاره به گستره ۱۲۰۰ هکتاری ناژوان افزود:این پهنه بهعنوان یکی از مهمترین فضاهای سبز اصفهان، بنا بر طرح جامع سالهای گذشته در رده کاربری باغ و اراضی کشاورزی قرار گرفته و نقش حیاتی در تعادل زیست محیطی شهر دارد.
وی، تنها دو محله از ۹ محله ناژوان را بهطور کامل زیر پوشش مدیریت این پهنه دانست وافزود: با وجود ارزش محیطی ناژوان، برخی رفتارها مانند آتشافروزی در ماههای سرد سال هنوز مشکلات جدی ایجاد میکند.
قائلی درباره اقدامات ساماندهی محلهها گفت: در تکمیل طرح جامع، سرانجام وضعیت املاک محله جلالان مشخص شده است و مالکان میتوانند با رعایت محدودیت ارتفاع ۷.۵ متر برای دریافت مجوز بازسازی اقدام کنند.
وی با اشاره به طرحهای محله جلالان گفت: نشانهگذاری مسیرها، تجهیز پارک، نصب روشنایی و المانهای ورزشی، زیباسازی مسجد و ساخت زمین چندمنظوره ورزشی از جمله اقداماتی است که بخشی از آن تکمیل شده و بقیه تا دو ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
قائلی اجرای طرحهای محلهمحور را یکی از محورهای اصلی این دوره دانست و افزود: تدوین کتاب «جان نصفجهان» بهعنوان مرجع شناخت فرهنگی و اجتماعی محله ها، پایه برنامهریزی توسعه ناژوان شده است.
مدیر منطقه ناژوان گفت: مراکز گردشگری این پهنه با رویکرد خانوادهمحور تقویت شده تا استفاده از ظرفیت طبیعی ناژوان تنها محدود به ساکنان محلی نباشد.
وی احیای مادیها را مهمترین اقدام چند سال اخیر عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری اهالی و کشاورزان دستگرد، ۹ کیلومتر از مادیها بازآفرینی شد و با رهاسازی آب زایندهرود درختستانها دوباره سیراب شدند.
قائلی درباره دیگر محلهها هم افزود: قدامات ایمنی و زیباسازی در آشنستان با همکاری دستگاههای مختلف و هزینهای حدود ۱۲ میلیارد ریال اجرا شده است.
مدیر منطقه ناژوان یکی از چالشهای اساسی را پراکندگی مالکیتها دانست و افزود: از ۱۲۰۰ هکتار این پهنه، تنها ۳۰۰ هکتار در اختیار شهرداری است و همین موضوع ایجاد مشارکت و مدیریت حقوقی را دشوار میکند.
وی تصفیهخانه ناژوان را زیرساخت راهبردی پهنه خواند و گفت: این مجموعه در آینده تأمین آب پایدار را تضمین میکند و اجرای طرحهای توسعهای را ممکن میسازد.