به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نمایشگاه سراسری کتاب از چهاردهم تا بیستم آذرماه با حضور ۱۴۰ ناشر ملی و استانی و عرضه بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب در کرمانشاه برپا می شود.

برگزاری این نمایشگاه یکی از مطالبات جدی اهالی فرهنگ و هنر بود و احیای آن گامی مهم برای رونق فعالیت‌های فرهنگی در استان به شمار می‌آید.

در نشست هماهنگی این رویداد که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیران دستگاه‌های فرهنگی برگزار شد، همه دستگاه‌ها برای برپایی شایسته این نمایشگاه اعلام آمادگی کردند.