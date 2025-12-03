پخش زنده
پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه پس از هفت سال وقفه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نمایشگاه سراسری کتاب از چهاردهم تا بیستم آذرماه با حضور ۱۴۰ ناشر ملی و استانی و عرضه بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب در کرمانشاه برپا می شود.
برگزاری این نمایشگاه یکی از مطالبات جدی اهالی فرهنگ و هنر بود و احیای آن گامی مهم برای رونق فعالیتهای فرهنگی در استان به شمار میآید.
در نشست هماهنگی این رویداد که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و مدیران دستگاههای فرهنگی برگزار شد، همه دستگاهها برای برپایی شایسته این نمایشگاه اعلام آمادگی کردند.