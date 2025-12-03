پخش زنده
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در چهارمین نشست شورای راهبردی موزههای کشور، از سه بانوی ایرانی که به تازگی در ایکوم (شورای بینالمللی موزهها) مسئولیت گرفتهاند، تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهارمین نشست شورای راهبردی موزههای کشور امروز با ریاست علی دارابی، معاون میراثفرهنگی کشور و با حضور اعضا در سالن نوروز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
در این جلسه، از سه بانوی فرهیخته ایرانی شامل گلناز گلصباحی، نیلوفر یزدخواستی و سحر تفرشی به دلیل انتصاب در ساختارها و کمیتههای بینالمللی ایکوم قدردانی شد.
در بخش دیگری از این جلسه، اعضای شورا بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات موزهای، ساماندهی فعالیتها و بهروزرسانی برنامههای مرتبط با آموزش، پژوهش و اقتصاد موزه تأکید و بر لزوم بازنگری در روندهای اجرایی، هماهنگی بیشتر میان واحدهای مرتبط و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین برای ارائه خدمات بهتر به مخاطبان اشاره کردند .
در این نشست درخصوص توسعه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، تقویت نظام اطلاعرسانی و انسجامبخشی به سیاستهای اجرایی در حوزه موزهها بحث و بررسی شد.
همچنین مقرر شد کارگروههای تخصصی ضمن پیگیری مصوبات و تدوین برنامههای عملیاتی، راهکارهای اجرایی لازم برای ارتقای جایگاه موزهها در سطح ملی را ارائه و اجرا کنند.