قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در چهارمین نشست شورای راهبردی موزه‌های کشور، از سه بانوی ایرانی که به تازگی در ایکوم (شورای بین‌المللی موزه‌ها) مسئولیت گرفته‌اند، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهارمین نشست شورای راهبردی موزه‌های کشور امروز با ریاست علی دارابی، معاون میراث‌فرهنگی کشور و با حضور اعضا در سالن نوروز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این جلسه، از سه بانوی فرهیخته ایرانی شامل گلناز گلصباحی، نیلوفر یزدخواستی و سحر تفرشی به دلیل انتصاب در ساختار‌ها و کمیته‌های بین‌المللی ایکوم قدردانی شد.

در بخش دیگری از این جلسه، اعضای شورا بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات موزه‌ای، ساماندهی فعالیت‌ها و به‌روزرسانی برنامه‌های مرتبط با آموزش، پژوهش و اقتصاد موزه تأکید و بر لزوم بازنگری در روند‌های اجرایی، هماهنگی بیشتر میان واحد‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین برای ارائه خدمات بهتر به مخاطبان اشاره کردند .

در این نشست درخصوص توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، تقویت نظام اطلاع‌رسانی و انسجام‌بخشی به سیاست‌های اجرایی در حوزه موزه‌ها بحث و بررسی شد.

همچنین مقرر شد کارگروه‌های تخصصی ضمن پیگیری مصوبات و تدوین برنامه‌های عملیاتی، راهکار‌های اجرایی لازم برای ارتقای جایگاه موزه‌ها در سطح ملی را ارائه و اجرا کنند.