رئیس قوه قضائیه گفت: ما بر مبارزه عالمانه، حرفهای و همهجانبه با فساد و مفسد تاکید داریم و معتقدیم در این مسیر باید همه جوانب قانونی را رعایت و لحاظ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان یزد، با نمایندگان قشرهای مختلف مردمی این استان دیدار کرد و در سخنانی با اشاره به مقوله مبارزه قاطعانه با فساد افزود: مبارزه بدون تبعیض و همهجانبه با فساد و مفسد از اولویتهای اصلی قوه قضائیه است؛ در این مسیر، فریادهایی نیز بلند میشود، اما ما به این فریادها توجهی نداریم. البته تاکید داریم که مبارزه ما با فساد نباید شعاری باشد؛ اینکه شعار مبارزه با فساد داده شود و به اسم مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور، مخدوش شود، قطعاً امر درست و صوابی نیست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در مسیر مقابله با فساد، بعضاً مطالبی نیز منتشر میشود که نادرست و ناصحیح است. مانند چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً امکان بانکی چنین پرداختی وجود ندارد.
وی همچنین گفت: این نمونهای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است، الغرض، ما نمیتوانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.