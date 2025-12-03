به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ علی اسدبیگی گفت:در پی وقوع سرقت‌های متعدد خودرو‌های نیسان در شهر همدان دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی همدان قرار گرفت.

او افزود: با تلاش شبانه روزی ماموران سرانجام اعضای ۶ نفره این باند در استان همدان شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

رییس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به اینکه این باند سارقان غیر بومی بودند گفت: در این راستا ۵ دستگاه خودروی نیسان از سارقان کشف که تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ اسدبیگی از شهروندان درخواست کرد که خودرو خود را به تجهیزات ایمنی پیشگیری از سرقت مجهز و از پارک خودرو در محل‌های خلوت خودداری کنند.