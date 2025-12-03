کارگاه تخصصی سبک زندگی اسلامی‌ایرانی و مراسم عزاداری وفات حضرت‌ام‌البنین سلام الله علیها، به همت مرکز فاوا معراج نیروی زمینی سپاه، در حرم مطهر علی‌ابن‌مهزیار اهوازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سخنرانان در این مراسم با اشاره به سبک زندگی رفتاری حضرت‌ام‌البنین سلام الله علیها، ایثار و فداکاری بی‌نظیر ایشان در تربیت فرزندانی، چون حضرت ابوالفضل علیه السلام و نقش کلیدی‌شان در حمایت از سیدالشهدا علیه السلام را به عنوان نمادی از یک مادر و بانوی مجاهد و ولایی برشمردند. آنان صبر ستودنی آن حضرت در برابر مصیبت‌های جان‌سوز پس از واقعه عاشورا و حفظ حریم ولایت و امامت در سخت‌ترین شرایط را نمونه‌ای کامل برای پایبندی به ارزش‌های دینی و تبعیت از ولایت دانستند.

سرهنگ پاسدار کیانی، فرمانده مرکز فاوا معراج نیروی زمینی سپاه در سخنانی اظهار کرد: باید از زندگانی اهل بیت علیهم السلام و شیوه زیست بانوی صبر و استقامت حضرت‌ام البنین سلام الله علیها برای ساخت خانواده‌ای در طراز اسلام و ایران عزیز استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام مصطفی خلیلی‌مقدم، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در این مرکز، با اشاره به شخصیت والای حضرت‌ام‌البنین سلام الله علیها و علی‌ابن‌مهزیار اهوازی، بر ضرورت الگوگیری از سیره عملی این شخصیت‌ها در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی احمدیان به سخنرانی پرداخت و عنوان نمود: تربیت سالم فرزندان و توجه به همسر را از اساسی‌ترین معیار‌های خانواده اسلامی و ایرانی است.

در بخش دیگری از این مراسم، روضه‌خوانی و سینه‌زنی در رثای حضرت‌ام‌البنین سلام الله علیها، مادر باوفای حضرت عباس علیه السلام، توسط کربلایی سید حسین موسوی اجرا شد که فضایی آکنده از عاطفه و اشتیاق به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام ایجاد کرد.

این برنامه با هدف آشنایی بیشتر با سبک زندگی اسلامی‌ایرانی و تبیین سیره عملی بزرگان دین، به ویژه نقش بی‌بدیل بانوان در پیروی از ولایت و ایستادگی در مسیر حق، اجرا شد.