به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ لیگ برتر بسکتبال به ایستگاه دهم رسید.

هفته دهم لیگ برتر بسکتبال روز پنجشنبه با انجام ۵ بازی پیگیری می شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته پالایش نفت آبادان میزبان تیم پترونوین ماهشهر است تا شهرآورد خوزستان در لیگ برتر بسکتبال رقم بخورد.

پالایش نفت آبادان از نه دیدار قبلی خود ۱۳ امتیاز کسب کرده و در رده ششم ایستاده و پترونوین ماهشهر هم با ۱۱ امتیاز در رده نهم ایستاده است.

بازی‌های لیگ برتر به دلیل بازی‌های تیم ملی حدود بیست روز تعطیل شده بود و حالا فردا از ساعت ۱۶ تنور این رقابت‌ها در آبادان داغ می‌شود.

این دیدار در سالن ورزشی ۱۷ شهریور برگزار می‌شود.