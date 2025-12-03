مدیرکل مدیریت بحران مازندران از مردم و مسافران خواست به دلیل احتمال طغیان رودخانه‌ها، از کمپ‌زنی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی از مردم و مسافران خواست به دلیل احتمال طغیان رودخانه‌ها از کمپ‌زنی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها کاملاً خودداری کنند.

حسینعلی محمدی گفت: با توجه به شروع فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت چهارشنبه ۱۲ آذرماه که با بارش باران، رگبار، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود، رعایت نکات ایمنی ضروری است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۴ تا ۶ درجه و در ارتفاعات بین ۷ تا ۱۰ درجه کاهش یابد و در مناطق کوهستانی نیز بارش برف داشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران مخاطرات این سامانه را آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و ریزش سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی عنوان کرد.

وی در پایان تأکید کرد: مسافران و هم‌استانی‌ها باید به هشدارهای پیشگیرانه دستگاه‌های امدادی توجه کنند تا این روزهای پربرکت بارش را با خاطرات خوش پشت سر بگذارند.