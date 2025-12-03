به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی حایک در جمع مدیران تعاون روستایی استان با اشاره به اینکه این بازارها با هدف حمایت از تولیدکننده، تنظیم بازار و حذف واسطه‌ها در سال اول و تا پایان سال جاری گفت: اجرای این طرح از تکالیف مهم سازمان در سال جاری بوده و اقدامات لازم از جمله مکان‌یابی و فراهم‌سازی زمین‌های مورد نیاز انجام شده است. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و پیگیری‌های در حال اقدام این مراکز پیش از پایان سال جاری و همزمان با دهه مبارک فجر در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با تأکید بر اینکه این طرح ملی به منظور حمایت از تولیدکنندگان روستایی و همچنین مصرف کنندگان اجرا می‌شود، افزود: در روستابازار‌هایی که به همین منظور و براساس نیاز هر استان و شهرستان پیش بینی و احداث می‌شوند، برخی از محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی به شکل مستقیم و بدون واسطه عرضه خواهد شد تا مصرف‌کنندگان کالا را با قیمت مناسب و واقعی دریافت کنند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه این روستابازار‌ها در اغلب شهرستان‌های استان راه‌اندازی می‌شوند اظهار کرد: وسعت و امکانات این بازار‌ها بر اساس تعداد غرفه‌های مورد تقاضا تعیین شده است. تاکنون ۱۲ روستابازار آماده افتتاح است و ۱۲ روستابازار دیگر نیز تا دهه فجر همزمان با سایر استان‌ها به بهره‌برداری خواهند رسید.

اکبر رنجگران گفت: این طرح با هدف تقویت اقتصاد روستایی، کوتاه‌کردن چرخه توزیع و فراهم‌کردن دسترسی آسان مردم به محصولات سالم و با قیمت مناسب در حال اجرا است.