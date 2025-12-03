پخش زنده
عضو هیئتمدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: ۲۴ روستابازار در آذربایجان شرقی و در مجموع ۵۰۰ روستابازار در سراسر کشور در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی حایک در جمع مدیران تعاون روستایی استان با اشاره به اینکه این بازارها با هدف حمایت از تولیدکننده، تنظیم بازار و حذف واسطهها در سال اول و تا پایان سال جاری گفت: اجرای این طرح از تکالیف مهم سازمان در سال جاری بوده و اقدامات لازم از جمله مکانیابی و فراهمسازی زمینهای مورد نیاز انجام شده است. با برنامهریزیهای انجام شده و پیگیریهای در حال اقدام این مراکز پیش از پایان سال جاری و همزمان با دهه مبارک فجر در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح ملی به منظور حمایت از تولیدکنندگان روستایی و همچنین مصرف کنندگان اجرا میشود، افزود: در روستابازارهایی که به همین منظور و براساس نیاز هر استان و شهرستان پیش بینی و احداث میشوند، برخی از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به شکل مستقیم و بدون واسطه عرضه خواهد شد تا مصرفکنندگان کالا را با قیمت مناسب و واقعی دریافت کنند.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه این روستابازارها در اغلب شهرستانهای استان راهاندازی میشوند اظهار کرد: وسعت و امکانات این بازارها بر اساس تعداد غرفههای مورد تقاضا تعیین شده است. تاکنون ۱۲ روستابازار آماده افتتاح است و ۱۲ روستابازار دیگر نیز تا دهه فجر همزمان با سایر استانها به بهرهبرداری خواهند رسید.
اکبر رنجگران گفت: این طرح با هدف تقویت اقتصاد روستایی، کوتاهکردن چرخه توزیع و فراهمکردن دسترسی آسان مردم به محصولات سالم و با قیمت مناسب در حال اجرا است.