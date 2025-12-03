پخش زنده
هوش مصنوعی در پویانمایی، هم تهدید خلاقیت و هم فرصت رشد صنعت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نذیر شریفیان، پژوهشگر و توسعهدهنده حوزه هوش مصنوعی و پویانمایی، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به گسترش کاربرد هوش مصنوعی در تولید پویانمایی، این فناوری را فرصتی بزرگ برای صنعت و تهدیدی جدی برای هنر خلاق انسانی دانست.
به گفته وی، آینده جهانی سرگرمی و پویانمایی در مسیر تحولی بنیادین قرار دارد که ممکن است مرز میان خلاقیت انسان و ماشین را از میان ببرد.
شریفیان افزود: هوش مصنوعی، همانقدر که دروازهای به سوی آینده تولید و صنعت میگشاید، میتواند پایههای هنر اصیل انسانی را به چالش بکشد. او گفت: هوش مصنوعی یک فرصت است برای آنها که نگاه صنعتی به رسانه داشته باشند، اما میتواند تهدیدی باشد برای هنر و فلسفه. این فناوری از دادههای جهانی کپی میگیرد و هنوز در بخش معنا و خلاقیت انسانی ضعف دارد، هرچند در آینده نزدیک حتی این مرز هم از میان میرود.
وی افزود: آینده جهان به سمتی میرود که هنوز شناخت دقیقی از آن نداریم. به گفته او، بخش ایدهپردازی و خلاقیت، آخرین سنگر انسان در برابر هوش مصنوعی است، اما با سرعت یادگیری ماشینها، ممکن است این حوزه نیز در معرض دگرگونی قرار گیرد.
امروز هوش مصنوعی توانسته تصاویری خلق کند که از تولیدات انسانی غیرقابل تشخیصاند. همین موضوع هم ترسناک است و هم هیجانانگیز، چون نشان میدهد تا چه اندازه آینده صنعت هنر در حال تغییر است.
شریفیان گفت: هر نوآوری در هنر ابتدا با مخالفت روبهرو بوده است، همانطور که در گذشته ورود نرمافزارهای گرافیکی یا پویانمایی سهبعدی با انتقاد همراه بود. اما هوش مصنوعی دیگر یک موج نیست، بلکه یک سونامی است که سرعت تولید محتوا در سینما، پویانمایی و بازیهای رایانهای را به شکل بیسابقهای افزایش میدهد.
او پدیده هوش مصنوعی را ترکیبی از تهدید و فرصت دانست و افزود: در دل تهدید، فرصت وجود دارد. شاید بسیاری از مشاغل حذف شوند، اما در ازای آن مشاغل جدیدی خلق میشوند. هنرمندانی که نگاه تازهتری به ابزار دارند، میتوانند از هوش مصنوعی برای تقویت خلاقیت خود بهره ببرند.
شریفیان درباره مالکیت معنوی آثار تولید شده با هوش مصنوعی نیز گفت: سرعت توسعه این فناوری آنقدر زیاد بوده که قوانین جهانی هنوز به آن نرسیدهاند. هنرمندان باید مراقب باشند آثارشان را در چه بستری منتشر میکنند، زیرا اطلاعات بصری میتواند در پایگاههای داده به کار گرفته شود. انتظار میرود در آینده نزدیک قوانین مشخصی برای حفظ حقوق هنرمندان تدوین شود.
وی با اشاره به استعدادهای ایرانی در حوزه پویانمایی تصریح کرد: جوانان ایرانی در زمینه هوش مصنوعی بسیار هوشیار و بهروز هستند و به بهترین شکل از این ابزارها استفاده میکنند. باور دارم در آینده نزدیک، نام هنرمندان و توسعهدهندگان ایرانی در صنعت جهانی پویانمای بیشتر از گذشته خواهد درخشید.