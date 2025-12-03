پخش زنده
هفت نیروگاه خورشیدی در شهرستان جهرم تا تابستان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم گفت: با همکاری اداره منابع طبیعی و با محوریت فرمانداری ویژه شهرستان، هفت قطعه زمین منابع ملی در مکانی مناسب تحویل این مدیریت شد.
محمد اکوان افزود: ظرفیت هر کدام از نیروگاههای مذکور ۳٫۵ مگاوات است .
وی افزود: هر کدام از این نیروگاهها با اعتباری افزون بر ۱۲۰ میلیارد تومان و در مجموع ۸۴۰ میلیارد تومان ساخته می شود و قرار است تا قبل از آغاز تابستان سال آینده وارد مدار شود.