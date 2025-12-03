پخش زنده
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با هواپیمای اختصاصی وارد فرودگاه بینالمللی پکن شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، این چهارمین سفر رسمی رئیس جمهور فرانسه به چین است، که به مناسبت شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و فرانسه انجام شد.
فرانسه اولین کشور بزرگ غربی بود که روابط دیپلماتیک در سطح سفیر را با جمهوری خلق چین برقرار کرد.
چین و فرانسه هر دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند، همه طرفها انتظار دارند که به دنبال سفر مکرون، روابط مشارکتی راهبردی جامع چین و فرانسه به سطح جدیدی ارتقا یافته و انگیزه جدیدی برای حفظ چند جانبهگرایی و اصلاح و تکمیل حکمرانی جهانی ایجاد شود.
سفر مکرون به پکن سه روزه است.