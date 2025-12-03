به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رییس جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت از سه فرد فعال در حوزه توان‌بخشی از جمله سید مصطفی محتشمیان رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان تجلیل کرد.

در آینیی از سید مصطفی محتشمیان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان که موفق به راه‌اندازی سامانه ارتباطی ویژه افراد دارای معلولیت ناشنوایی با خط آتش‌نشانی شده بود، تجلیل شد

طراحی و اجرای نرم‌افزار امدادی ویژه ناشنوایان با هدف ایجاد و مناسب سازی بستر ارتباطی این قشر صروت گرفته است.