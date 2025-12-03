به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی با اشاره به اهمیت خاک بعنوان بستری مهم حیات و تولید در دنیا، گفت: مجمع عمومی سازمان ملل، پنجم دسامبر را بعنوان روز جهانی خاک نامگذاری کرده که به همین مناسبت هر ساله جهادکشاورزی برنامه‌های متنوعی با همکاری دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌کند.

علی صفری افزود: شعار امسال روز جهانی خاک «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» با محوریت شهر‌ها تعریف شده و به همین مناسب در هفته خاک که از امروز ۱۲ آذر شروع شده، برنامه ها‌ی مختلفی برگزار می‌شود.

او گفت: به همین مناسبت کاروان ترویج بهره وری همزمان در شهرستان‌های استان و در سطح کشور با حضور مدیران و مسئولان پهنه‌های جهادکشاورزی شهرستان‌ها و دِهستان ها، شهرداران، منابع طبیعی، محیط زیست و اِن جی او‌هایی که در زمینه خاک فعالیت می‌کنند، با هدف فرهنگسازی حفاظت از خاک برگزار شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: جهادکشاورزی با همکاری دیگر دستگاه‌ها اقداماتی برای حفاظت و افزایش حاصلخیری و جلوگیری از فرسایش خاک در دستور کار دارد تا خاک سالم برای بستر تولید و زندگی آیندگان حفظ شود و بر اساس قانون با متخلفانی که خاک را آلوده می‌کنند، برخورد می‌شود.

راشین پورمتین مدیر هماهنگی ترویج جهادکشاورزی استان مرکزی هم ارائه آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه مسائل و مشکلات و آسیب شناسی مربوط به خاک و پیشگیری و جلوگیری از نابودی آن را از اهداف برگزاری این کاروان عنوان کرد و گفت: نکته مهمی که در این کاروان باید مدنظر قرار گیرد، اهمیت و ارزش خاک در محیط‌های شهری بویژه محیط‌های روستایی و کشاورزی است.

۱۲ تا ۱۸ آذر بعنوان هفته خاک نامگذاری شده است.