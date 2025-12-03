پخش زنده
با عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو، وقوع رگبار پراکنده باران در جنوب استان مرکزی محتمل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش بینی بیانگر عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو میباشد که طی امروز چهارشنبه موجب افزایش ابر و افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان خواهد شد.
احتمال برخی رگبارهای پراکنده باران در ساعات بعدازظهر امروز در نوار جنوب استان دور از انتظار نیست.
از بامداد فردا پنجشنبه موقتا با افزایش نسبی پایداری و سکون نسبی جو، ظرفیت انباشت آلایندههای جوی تا حدی افزایش خواهد یافت که میتواند موجب افزایش غاظت آلایندهها در برخی از ساعات در حد ناسالم برای گروههای حساس تا صبح روز جمعه شود.
با افزایش مجدد ناپایداریها از ظهر جمعه ضمن کاهش ظرفیت انباشت آلایندههای جوی، در ساعات بعدازظهر موجب رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران و وزش باد در برخی نواحی استان خواهد شد و همین شرایط در روز شنبه نیز تداوم خواهد یافت.
با توجه به ریزش هوای سرد شمالی دمای هوا در دو روز آینده روند کاهشی خواهد داشت.
بررسیهای فعلی نشان دهند ورود یک سامانه بارشی نسبتا قوی از اواخر وقت یکشنبه به کشور میباشد که در صورت عدم تغییر الگوی نقشههای پیش یابی موجب بارشهای قابل ملاحظهای در نواحی غرب و دامنههای زاگرس و البرز و با شدت کمتر استان مرکزی خواهد شد.