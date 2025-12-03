به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در این حادثه که صبح امروز رخ داد، سه مغازه شامل یک چینی‌فروشی، یک فروشگاه رنگ قالی و یک واحد چاپ بنر و لوازم خانگی به طور کامل تخریب شد.

سیدمصطفی محتشمیان افزود: پس از گزارش آتش سوزی در مرکز تجاری قائمیه بازارچه سردار کاشان بلافاصله، دو دستگاه خودرو اعزام و نیرو‌های این سازمان پس از مهار آتش، تخلیه دود و لکه گیری را هم با موفقیت به سرانجام رساندند.

وی ادامه داد: بررسی علت دقیق وقوع حادثه و برآورد نهایی خسارت در حال بررسی است.