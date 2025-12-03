اعضای باند چهار نفره‌ای که اقدام به سرقت ۶۰ میلیارد ریال اموال از یک منزل کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طلا، ارز و لوازم دیگر به ارزش حدود ۶۰ میلیارد ریال از منزلش، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

علی سبحانی افزود: کارآگاهان پس از بررسی دقیق و تخصصی محل وقوع سرقت دوست مال‌باخته را به‌عنوان متهم اصلی شناسایی کردند.

وی ادامه داد: با رصد کارآگاهان، سرانجام در کمتر از ۲ هفته متهم اصلی پرونده همراه سه همدست وی مخفیگاه‌های خود دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.

سبحانی با بیان اینکه بخشی از اموال سرقت شده در مخفیگاه متهمان کشف و به مالباخته بازگردانده شد، گفت: پس از تشکیل پرونده هر چهار نفر برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.