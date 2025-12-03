پخش زنده
در مراسمی از ۱۰۱ اثر برگزیده و افراد برتر جشنواره پژوهش و فناوری قم تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان قم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم و دبیر جشنواره پژوهش و فناوری استان، از اجرای موفق برنامههای این رویداد در سطح استان خبر داد.
یعقوب نوروزی گفت: بالغ بر دویست پرونده ی پژوهشی در دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان در دانشگاه قم، به عنوان دانشگاه معین، دریافت شد که در کمیتههای تخصصی مختلف مورد داوری قرار گرفت.
وی با اشاره به نتایج این داوریها افزود: از این تعداد، به همراه موارد ارسالی از سازمانها و دبیرخانههای دیگر، در نهایت یکصد و یک عنوان به عنوان آثار و افراد برگزیده انتخاب شدند.
دبیر جشنواره پژوهش و فناوری استان قم همچنین از اضافه شدن چند بخش جدید به این جشنواره خبر داد و گفت: امسال با پیشنهاد استاندار محترم استان، که رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری نیز هستند، حوزههای جدیدی از جمله فرهنگ و مسائل اجتماعی، فرآیندها یا کارهای پژوهشی شاخص و همچنین پژوهشهای برجسته در ماموریتهای ویژه استان به ویژه در زمینههای مهاجرت، محیط زیست و گردشگری به جشنواره افزوده شد که در هرکدام منتخبانی داشتیم.
نوروزی در پایان با بیان اینکه «فرآیند گزینش در دوازده دبیرخانه به سرانجام رسید، از تمام همکارانی که در طول یک ماه گذشته در این زمینه تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد.