مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اعلام کرد: کیفیت آب آشامیدنی در استان در وضعیت مطلوب قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم سلیمانی گفت: بخش قابلتوجهی از فرآیند تأمین و آمادهسازی آن از مسیر اقدامات فنی و تقویت زیرساختهای آبرسانی پشتیبانی میشود.
وی با اشاره به موقعیت ویژه آذربایجانشرقی در تأمین آب شرب اظهار کرد: بخش عمده آب توزیعی در استان پس از فرآیندهای دقیق تصفیه و کنترل کیفی وارد شبکه میشود و همین روند، آب این استان را در ردیف منابع باکیفیت کشور قرار داده است.
مدیرعامل شرکت آبفای استانعملیات برداشت از چاهها، انتقال، پایش و تزریق به شبکه با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی انجام میشود و ارتقای آزمایشگاههای کیفی در سالهای اخیر، امکان نظارت مستمر بر سلامت آب را فراهم کرده است.
سلیمانی با اشاره به تفاوت ماهیت مدیریت آب و برق توضیح داد: آب برخلاف برق جریان ثابت ندارد و برای حفظ پایداری آن باید نوسانات منابع لحظهبهلحظه رصد شود.