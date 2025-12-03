رئیس قوه قضائیه گفت: این که شعار مبارزه با فساد داده شود و به اسم مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، مخدوش شود قطعاً امر درست و صوابی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان یزد گفت: مبارزه بدون تبعیض و همه‌جانبه با فساد و مفسد از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه است؛ اما در این مسیر نباید شعاری عمل کرد و امنیت اقتصادی و سرمایه گزاری در کشور را به خطر انداخت.

رئیس قوه قضائیه که در چهل و هفتمین سفر استانی خود به یزد سفر کرده است، افزود: در مسیر مبارزه با فساد، فریاد‌هایی نیز بلند می‌شود، اما ما به این فریاد‌ها توجهی نداریم و به وظایف خود به صورت قانونی عمل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این که شعار مبارزه با فساد داده شود و به اسم مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، مخدوش شود قطعاً امر درست و صوابی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما بر مبارزه عالمانه، بدون تبعیض، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و مفسد تاکید مؤکد داریم و ایضاً معتقدیم که در این مسیر خطیر باید همه جوانب قانونی امر را رعایت و ملحوظ کرد و امنیت اقتصادی و سرمایه گزاری را به خطر نینداخت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به انتشار برخی اخبار نادرست و ناصحیح گفت: به عنوان مثال چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم و مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیه‌ای از طرف فراجا صادر شد که مقصود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونه‌ای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است.

وی با اشاره به اظهاراتی درباره ناترازی بانک‌ها تأکید کرد: در این خصوص پیگیری‌های زیادی انجام شده و یکی از بانک‌های ناتراز، اِعمال قانون شده است و سایر امورات قانونی مرتبط در این راستا هم در مسیر انجام است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان ساخت: دشمن برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ها طراحی کرده بود و با امیدی خاص جنگ ۱۲ روزه را کلید زده بود. ما در این جنگ خسارت دیدیم و عزیزان بزرگی را از دست دادیم، اما توجه داشته باشید که دشمن در جنگ تحمیلی اخیر به هیچ یک از اهدافش نرسید.