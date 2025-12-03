به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان نایین از یک سواری پژو ۵۵۳ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر کشف و ۲ سوداگر مرگ دستگیر شد.

سردار حمید علینقیان پور افزود: مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان با اقدام هوشمندانه پلیس از انتقال محموله مواد مخدر در یکی از محور‌های مواصلاتی این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های دقیق، ماموران با حضور در محل موردنظر خودرو سواری حامل مواد مخدر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن را متوقف کردند.

علینقیان‌پور با اشاره به کشف ۱۸۲ کیلو تریاک و ۳۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش از داخل این خودرو گفت: دراین‌خصوص، دو سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل به مرجع قضائی معرفی شدند.