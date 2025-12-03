پخش زنده
فهرست نهایی تیم های ملی رولبال بانوان و آقایان برای حضور در جام جهانی امارات اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فهرست نهایی تیمهای ملی رولبال برای حضور در هفتمین دوره مسابقات جام جهانی ۲۰۲۵ امارات اعلام شد.
بر اساس تصمیم نهایی کادر فنی، ۱۲ بازیکن در بخش آقایان و ۱۲ بازیکن در بخش بانوان، جواز حضور در ترکیب اعزامی تیم ملی را کسب کردند.
اسامی تیم ملی به شرح زیر است؛
بخش آقایان:
مرتضی نوروزی، علی دیانتخواه، سهیل بهرمانی، سینا صفییاری، محمد عسکری، متین گردابی، سلمان عربی، مجید بنیاسد، وحید رحیمی، سیدمحسن سیدعاشور، اوکتای نوید و یاسین کارگر
بخش بانوان:
فاطمه ادیبیفر، مهدیه مومنی، فاطمه عادلمهربان، شکیبا شعبانی، شکیلا حسنی، پریماه عمیدیان، مهلا مرادی، مارال برزگری، هستی دیزنگیان، زهرا پاریاد، شقایق رحمانی و پرند خرمی
امید داوری و نجمه عبدالهپور مربیگری تیمهای ملی آقایان و بانوان را عهدهدار هستند.
مسابقات جام جهانی رولبال با حضور برترینهای این رشته ۲۴ آذر در دبی آغاز میشود.