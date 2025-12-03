۵۲۰ اثر به دبیرخانه همایش ملی شعر مادر در کاشان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ مدیر کانون‌های نشر فرهنگ اسلامی کاشان گفت: این همایش با هدف پاسداشت مقام زن ایرانی مسلمان و مقام مادر همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام‌الله با همت کانون نشر فرهنگ اسلامی کاشان برگزار می‌شود.

عبدالرضا مدرس‌زاده با قدردانی از حامیان این همایش فرهنگی و معنوی گفت: در این همایش ۱۵ بانوی برگزیده در بخش‌ها و رشته‌های ایثار و شهادت، پزشکی، تبلیغات اسلامی، تربیت‌بدنی و کارآفرینی و ... معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به استقبال گسترده شاعران سراسر کشور از پنجمین همایش ملی شعر مادر در کاشان ادامه داد: ۵۲۰ شعر از سراسر کشور به دبیرخانه همایش رسیده‌است و بسیاری از شعر‌ها درباره بانوان شهید در حماسه جنگ ۱۲ روزه به ویژه بانو سحر امامی گوینده شبکه خبر سروده شده است.

در این مراسم، شاعران برگزیده معرفی و تکریم می‌شوند.