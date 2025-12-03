بنا بر اعلام مرکز مبادله ایران، ۳۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال جاری تا ۹ آذرماه در مجموع ۳۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار برای نیاز‌های مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است.

از این میزان، ۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار به واردات کالا‌های اساسی و دارو شامل ۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ۲۸ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار نیز به واردات کالا‌های تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۵ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار

صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳ میلیارد و ۹۸۵ میلیون دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار

صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار

صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار

منسوجات و پوشاک: ۷۳۵ میلیون دلار

سایر صنایع: ۹ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز تأمین شده است.