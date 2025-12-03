به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام سعید روستا آزاد، صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: این رویداد براساس مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تحول در تبلیغ دینی و ارتقای تربیت مبلغان شکل گرفته است.

وی با اشاره به آغاز روند اجرایی جشنواره از ابتدای سال ۱۴۰۳ افزود: در این مدت با همراهی و همکاری مراکز مختلف حوزوی از جمله مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، جامعةالمصطفی، جامعه‌الزهرا، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه خراسان، ظرفیت‌های متنوع تبلیغی کشور شناسایی و مرحله نهایی جشنواره آماده برگزاری شده است.

به گفته معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اختتامیه ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه هفته آینده با سخنرانی مدیر حوزه‌های علمیه در سالن همایش‌های فرهنگ برگزار و از برگزیدگان جشنواره تجلیل می‌شود.

حجت‌الاسلام سعید روستا آزاد، با بیان اینکه این جشنواره بر دریافت ایده‌های عملیاتی‌شده و تجربه‌شده متمرکز بوده، افزود: تاکنون یک هزار و ۲۵۰ ایده تبلیغی دریافت شده و ۸۵۰ گفت‌وگوی تخصصی با صاحبان طرح‌ها انجام گرفته است. همچنین در طول یک سال گذشته ۱۴ رویداد تخصصی در شهرهایی، چون قم، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شده است.

وی با تأکید بر اینکه معرفی تجربه‌های موفق می‌تواند به الگوسازی، تقویت روحیه امید و ارتقای فعالیت‌های میدانی در عرصه تبلیغ کمک کند، گفت: تمامی مصاحبه‌ها و طرح‌ها در سایت جشنواره منتشر شده و مبلغان سراسر کشور می‌توانند از این تجربه‌ها استفاده کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، گفت: جشنواره جنات سرآغاز دوره‌ای تازه در شناسایی مبلغان نوآور و حمایت از نیرو‌های جوان باشد.

حجت‌الاسلام سعید روستا آزاد ادامه داد: با پیشنهاد ریاست حوزه‌های علمیه، این جشنواره در دوره‌های بعد هم ادامه خواهد یافت.