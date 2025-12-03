پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاه به مناسبت روز دانشجو میتوانند ۲ روز بهصورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بازدید کنند.
یوسف سلمانخواه گفت: دانشجویان و اساتید دانشگاهها با ارائه کارت شناسایی مرتبط میتوانند روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده ، ۱۶ و ۱۷ آذرماه به صورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای گیلان دیدن کنند.