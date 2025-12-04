پخش زنده
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: ویژگی ممتاز کتاب «بیا تماشا کن» استفاده از اسناد متقن و روایتهای دست اول مربوط به شهید مهدی باکری با قلمی روان و روایی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حسن اعلایی فعال» درحاشیه رونمایی از کتاب زندگی نامه شهید مهدی باکری گفت: کتاب بیا تماشا کن زندگینامه و زمانه شهید بزرگوار شهید مهدی باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشوراست.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه افزود: این کتاب ضمن پرداختن به مقاطع مختلف زندگی شهید باکری قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان متقنی از دوران دفاع مقدس و حوادث قبل و پس از پیروزی انقلاب انقلاب اسلامی است.
اعلایی فعال با بیان اینکه این کتاب زندگی و زمانه شهید را روایت میکند، افزود: از ویژگی ممتاز این کتاب استفاده از اسناد متقن روایتهای دست اول و هر آنچه که مربوط به شهید مهدی باکری استفاده کرده با قلمی روان و روایی و مخاطب پسند است.
حسن اعلایی فعال در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه گفت: تاکنون کتابهای زیادی درباره شهید مهدی باکری تالیف شده، اما نکته بارز کتاب بیا تماشا کن استفاده از صدها سند و صوتهای مربوط به دوران دفاع مقدس است که خواننده را با سبک و سیره شهید باکری آشنا میکند و اینکه این اسطورهای مثال زدنی چه نقشی در ماندگاری انقلاب اسلامی داشتهاند.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه گفت: اقدام به نوشتن و جمع آوری اسناد این کتاب اقدام عملی به مطالبات جدی مقام معظم رهبری در نگارش شرححال فرماندهان شهید و ثبت دقیق زندگی و مبارزات آنان برای آشنایی نسل جوان با واقعیات تاریخ معاصر است.
وی گفت: مطالعه این کتاب میتواند نسل جوان را با واقعیتهای تاریخ انقلاب، فراز و نشیبهای دوران دفاع مقدس و شخصیت کمنظیر سردار شهید مهدی باکری آشنا کند.
درحاشیه رونمایی از کتاب زندگینامه شهید مهدی باکری از محمدصادق درویشی (نویسنده)، سید ایمان نوری نجفی (طراح اثر) هم تجلیل شد.