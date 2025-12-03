طالع ظهرابوف، سرکنسول جدید جمهوری آذربایجان در تبریز مأموریت دیپلماتیک خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس فرمان رئیس‌جمهور آذربایجان، «علی‌نقی مهدی اوغلو حسین‌اف» که به مدت ۹ سال سرکنسول آذربایجان در تبریز بود فراخوانده شد و «طالع بالاشیرین اوغلو ظهرابوف» به عنوان سرکنسول جدید این کشور در تبریز منصوب شد.

با گذشت بیش از یک ماه، سفارت جمهوری آذربایجان در کشورمان اعلام کرد سرکنسول تازه منصوب شده باکو در تبریز، کارش را به صورت رسمی و پس از دیدار با مقامات وزارت امور خارجه کشورمان شروع کرده است.

علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران برای معرفی رسمی سرکنسول تازه منصوب شده باکو در تبریز با وحید جلال‌زاده، معاون وزیر امور خارجه، علی‌اکبر نظری، مدیرکل تشریفات این وزارتخانه و منوچهر مرادی، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیا دیدار کرده است.

دوطرف در این جلسه درباره روابط دوجانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و حوزه‌های مورد علاقه مشترک در زمینه تجارت و فرهنگ تبادل نظر کردند. سرکنسول جدید نیز در یک دیدار جداگانه با مدیرکل اداره تشریفات وزارت امور خارجه، استوارنامه کنسولی خود را ارائه داده است.