به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ ماجرای دزدی اینگونه خبری شد که یکی از نگهبانان دادگاه بیوک چکمجه استانبول ۲۵ کیلوگرم طلا و ۵۰ کیلوگرم نقره مربوط به یک پرونده تخلف مالی و قاچاق را که در صندوق امانات این دادگاه نگهداری می‌شد، ربوده و به همراه همسرش به لندن متواری شده است.

تحقیقات درباره جزئیات و احتمال دست داشتن افراد دیگر در این موضوع ادامه دارد.

چندی پیش نیز در دادگاه آنتالیا مقادیر زیادی مواد مخدر مکشوفه موجود در صندوق امانات توسط دو کارمند ربوده شده بود.