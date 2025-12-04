پخش زنده
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز پنجشنبه سیزدهم آذر ۱۴۰۴، سیزدهم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و چهارم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۷ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۴ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۶ دقیقه است.
اذان صبح فردا جمعه چهاردهم آذر ساعت ۵ و ۳۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۵۹ دقیقه ثبت شده است.