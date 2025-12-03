معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رشد تولید در صنعت رنگ و رزین اشاره کرد و گفت: این صنعت همچنین در ۷ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۷ درصدی در صادرات داشته است.

رشد تولید و صادرات در صنعت رنگ و رزین

رشد تولید و صادرات در صنعت رنگ و رزین

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درخصوص صنعت رنگ و رزین کشور؛ افزود: این صنعت جزو صنایع موفق و بالغ کشور است و نقش ویژه‌ای در تولیدات صنایع شیمیایی دارد.

ابراهیم شیخ گفت: صنعت رنگ و رزین سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۲، رشد ۱۰ درصدی در تولید داشته است همچنین در ۷ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی در صادرات این صنعت ثبت شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه صنعت رنگ و رزین و پوشش‌های سطحی، صنعتی رو به رشد است؛ افزود: اقداماتی در حوزه توسعه فناوری‌های پیشرفته، تحقیق و توسعه در این صنعت انجام شده و امیدوریم با این اقدامات دستاورد‌ها و تولیدات این صنعت را در سطح بین المللی معرفی کنیم.

به گفته ابراهیم شیخ؛ برخی از واحد‌های تولیدی رنگ و رزین ایرانی در اروپا اقدام به احداث واحد صنعتی کرده‌اند و به صورت موفقیت آمیزی تولیدات خود را در کشور‌های اروپایی به فروش می‌رسانند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: امیدواریم با حل چالش‌های این صنعت به ویژه تخصیص به موقع ارز برای واردات مواد اولیه؛ در ماه‌های باقی مانده تا پایان امسال شاهد دستیابی صنعتگران به اهداف تولیدی و همچنین شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت باشیم.

ابراهیم شیخ درباره بهره مندی از فناوری نوین برای تولید با کیفیت محصولات نیز گفت: در مجموع در این صنعت سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه خوبی صورت گرفته است و در بازدید از واحد‌های تولیدی این صنعت مشاهده کردیم که شرکای خارجی با همکاری شرکت‌های ایرانی به منظور سرمایه گذاری‌های مشترک و طراحی و تولید محصولات جدید وارد این صنعت شده‌اند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره اقدامات صورت گرفته برای رفع موانع تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز گفت: یکی از اهدافی که ما در وزارت صمت دنبال می‌کنیم، تکمیل زنجیره‌های تولید بویژه در صنایع بالادستی است که از صنعتگران این حوزه تقاضا داریم سرمایه گذاری لازم را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در داخل انجام دهند و تسهیلاتی نیز در این خصوص اختصاص داده‌ایم و امیدواریم شاهد این اتفاق در سال‌های آینده باشیم.