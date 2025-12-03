پخش زنده
مدیر میراث فرهنگی – گردشگری و صنایع دستی رزن و درگزین گفت: برج قربان شاهنجرین با ۲ میلیارد تومان اعتبار مرمت و بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی فتحیان افزود: این برج تاریخی ۴۰۰ سال قدمت دارد و به اواخر دوره صفویه تلعق دارد.
او با بیان اینکه هدف از احیای بناهای تاریخی حفظ میراثفرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده است تصریح کرد: از این برج به شکل دیده بانی استفاده میشده است.
در شهرستان درگزین ۴۴ اثر ملی وجود دارد که ۲۱ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.