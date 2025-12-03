رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران شعار روز زن در سال جاری را «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت» اعلام کرد و نقش بانوان ولایی را در شکل‌گیری حماسه‌هایی چون ۹ دی کلیدی خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام علی‌اصغر اصغری در جلسه ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، با تبریک فرارسیدن سالروز وفات ام‌البنین(س) و میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، این ایام را فرصتی مهم برای تبیین جایگاه زن مسلمان برشمرد.

وی از تمام دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی استان خواست با تولید محتوا، پوستر و برنامه‌های موضوعی در راستای این شعار، فعالانه عمل کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر نقش تاریخی بانوان گفت: ریشه بسیاری از حماسه‌های انقلاب اسلامی از جمله حماسه ۹ دی، مرهون تربیت این بانوان ولایی است.

حجت‌الاسلام اصغری با اشاره به شانزدهمین سالروز حماسه ۹ دی افزود: مردم مازندران در هشتم دی‌ماه ۸۸ پیشگام دفاع از ولایت بودند و نشان دادند دشمن نمی‌تواند نور انقلاب را خاموش کند.

وی به تهدیدات فعلی اشاره کرد و هشدار داد: دشمن درصدد سوءاستفاده از گلایه‌ها و ایجاد التهاب در فضای مجازی است. ما باید با ارتقای آگاهی عمومی و روایت صحیح نخبگان، در برابر این جنگ شناختی بایستیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران محل برگزاری مراسم محوری ۹ دی استان را مجتمع اهل‌بیت(ع) ساری اعلام کرد و گفت: این اجتماع بزرگ با حضور نماینده ولی‌فقیه در مازندران برگزار خواهد شد.