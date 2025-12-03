کاهش محسوس تکدیگری در البرز
معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از کاهش چشمگیر تکدیگری در استان و جمعآوری کامل کودکان کار از سطح خیابانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، کاظمینی در جلسه کمیته پیشگیری و کنترل کودکان کار و تکدیگری که در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از کاهش چشمگیر تکدیگری در استان و جمعآوری کامل کودکان کار از سطح خیابانها خبر داد.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: به دنبال اجرای طرحهای ویژه، کودکان کار بهطور کامل از سطح خیابانها حذف شدهاند و در راستای جلوگیری از بهکارگیری آنان، نظارتها بر کارگاههای مجاز و غیرمجاز افزایش یافته است.
کاظمینی اعلام کرد: تیمی متشکل از بازرسان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارهکل صمت و اتاق اصناف تشکیل شده است و با اجرای طرحهای نظارتی ویژه، با متخلفان بهصورت قانونی برخورد خواهد شد.
او همچنین از ساماندهی ۲۵۰۰ معتاد متجاهر در استان خبر داد و گفت: در ادامه روند رسیدگی به آسیبهای اجتماعی، مرکز نگهداری از آسیبدیدگان اجتماعی بالای ۶۵ سال نیز بهزودی راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
کاظمینی ضمن تقدیر از تلاش دستگاههای اجرایی، خواستار استمرار همکاریها و تقویت برنامههای پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای اجتماعی در استان شد.